O São Paulo e a vanguarda do atraso

POR LUÍS ROBERTO DEMARCO*

Neste sábado, 27/7, os sócios do São Paulo decidirão sobre uma alteração do Estatuto Social proposta pela Diretoria em exercício e aprovada pelo Conselho Deliberativo.

Operacionalmente, o São Paulo tem aumentado as dívidas do clube, perdendo mais de 20 milhões de reais a cada mês com uma série de erros de gestão, como contratações malfeitas de Daniel Alves e James Rodrigues, vendas precipitadas de joias da base, inépcia do programa de Sócio Torcedor, comissões exageradas sendo pagas a empresários na compra de jogadores a preços exorbitantes, entre outros. Mas, ao invés de uma forte atuação administrativa, a preocupação dos dirigentes se volta a modificar o Estatuto do Clube com objetivos muito mais individuais e políticos, do que para benefício da Instituição.