Botafogo atropela o Palmeiras na tática, técnica e com muita força mental

O Botafogo só deixou de ganhar 2 pontos para times do G4 e já jogou quatro vezes com o Palmeiras em 2024: ganhou três e empatou uma. Portanto, o histórico mostra nitidamente a superioridade no confronto desse ano.

Faltam duas rodadas, e tudo pode acontecer no campeonato, mas esse resultado foi o maior trabalho psicológico que poderia ter acontecido para a final da Libertadores de sábado (30) contra o Atlético-MG, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Artur Jorge fez um trabalho incrível para esse jogo, e o Botafogo 2024 é muito forte, muito por ter esse cara no comando do time.

Um elenco fortíssimo em todos os setores do time. Defesa forte fisicamente, com personalidade, segura, que joga duro, como deve ser uma zaga de time campeão.

Tem ótimos laterais dos dois lados, podendo até revezar. Volantes de sobra, e todos com qualidades na marcação e com ótimo passe.

Mas a cereja do bolo é do meio para frente mesmo. Pelo menos, são os setores que mais gosto desse time. Acho o Almada e o Savarino formidáveis na criação, na movimentação, na batida na bola.

São dois jogadores que podem desequilibrar uma partida em qualquer momento.