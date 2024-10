O péssimo trabalho foi o real motivo da demissão de Tite no Flamengo

O Tite foi demitido do Flamengo após uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, apresentando mais um futebol sofrível. As teorias sobre essa demissão surgem aos montes, e concordo com a maioria delas, como, por exemplo, que a diretoria de futebol do Flamengo é péssima. E quem já deveria ter sido demitido é o Marcos Braz. Já esqueceram da "musiquinha" cantada por ele no vestiário após a vitória na final da Libertadores por 1 a 0 contra o mesmo Athletico-PR? "REAL MADRID, PODE ESPERAR, A SUA HORA VAI CHEGAR". E o ataque raivoso ao torcedor no shopping, mordendo a sua virilha? Trataram essa agressão como se fosse uma coisa normal, como se "morder a virilha" de alguém fosse uma atitude corriqueira das pessoas.

Mas a verdade absoluta sobre a demissão do Sr. Adenor é o péssimo futebol que o Flamengo vem apresentando há tempos. A torcida já deixou claro que não suportava mais o trabalho do Tite e também suas falas nas coletivas pós-jogo. Não fala nada com nada faz tempo. Mas acho que a gota d'água foi a promessa real de que seu time faria gol em Montevidéu contra o Peñarol e, depois do jogo, negando o que tinha falado. O trabalho do Tite no Flamengo foi péssimo e não representa apenas um momento negativo da equipe, como alguns "amiguinhos" estão querendo mostrar. Não, gente. Pelo elenco que tem, o Flamengo deveria estar jogando muito mais, e isso não significa que era obrigatório eliminar o Peñarol, mas não ser eliminado com a apatia que foi.

Eliminou o Bolívar graças a um gol do Léo Pereira no último minuto no Maracanã, fazendo 2 a 0, para depois perder por 1 a 0 em La Paz e sofrer até o final do jogo. Perdeu para o Corinthians no pior momento do time de Ramon Menezes. Por causa do péssimo futebol, o Flamengo está fora da luta pelo título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Na minha visão, já deveria ter saído logo após a eliminação para o Peñarol e pelas suas falas na coletiva.