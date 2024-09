Em estreia de Memphis, vice-presidente do Corinthians é barrado na Arena

O vice ainda foi impedido de participar da comemoração do título brasileiro do Corinthians no Futebol Feminino no último domingo, na Arena. Credenciais foram negadas. O grupo de Armando Mendonça alega perseguição política e ressalta a falta de democracia, marca histórica do Corinthians.

A situação foi constrangedora no último sábado em um dia de festa após grande vitória e estreia da principal contratação do clube na temporada 2024.

Vale ressaltar que Augusto Melo e Armando Mendonça entraram em rota de colisão após o vice-presidente cobrar explicações do presidente no caso polêmico envolvendo a Vai de Bet, antiga patrocinadora master da camisa.

Posição de Augusto Melo

"O acesso à zona mista é liberado somente para profissionais e staff que estão atuando no jogo de futebol. É um local restrito e com limitações que são alinhadas com o departamento de futebol. Sobre o acesso ao gramado na final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, foram cedidas pela CBF, entidade que organiza o torneio, um número limitado de credenciais", enviou o presidente ao UOL.

Posição de Armando Mendonça