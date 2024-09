Megaoperação com Deolane trava negócio entre Corinthians e Depay

Após "estourar" a megaoperação e, principalmente que a polícia apreendeu joias e dinheiro do CEO da Esportes da Esporte, Darwin Henrique da Silva Filho, o Corinthians passou a apurar se a empresa sofreu bloqueio de contas.

A apuração durou até o início da tarde, quando o Corinthians foi informado pela empresa de parte do dinheiro bloqueado.

Com isso, a Esportes da Sorte, que pagaria quase 90% do salário do jogador, pediu para o clube paulista o tempo para decidir se vai conseguir fazer o investimento. A coluna apurou que o Corinthians ofereceu R$ 2,5 milhões.

Vale ressaltar, que além da incerteza do patrocinador master, o Corinthians ainda não chegou a um acerto com o atacante holandês. Depay ainda não respondeu ao clube brasileiro se aceita o salário para jogar no time de Parque São Jorge.