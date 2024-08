Triste fim! Corinthians ainda quer gastar mais R$ 92 mi para sair da crise

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 1 nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. em Caxias do Sul. Enquanto isso a diretoria tenta fazer mais uma loucura no Mercado da Bola.

Augusto Melo e companhia querem acrescentar a esse elenco ruim um atacante de 15 milhões de euros [R$ 92 milhões] para talvez ficar parado lá na frente.

Isso porque o clube paulista tenta contratar Arthur Cabral, do Benfica-POR, que segundo o nosso PVC tem média de um gol a cada quatro jogos na carreira.