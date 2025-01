O Santos precisa mais de Neymar do que Neymar do Santos? Não é bem assim

O Barcelona não queria perdê-lo.

Completamente diferente de Ronaldo, que já tinha deixado o Milan quando chegou ao Corinthians ou de Neymar, cuja rescisão de contrato foi aceita pelo Al Hilal, que nem sequer o havia inscrito para o campeonato saudita.

Mas Romário não fez tão bem ao Flamengo dos anos 1990, quanto Ronaldo ao Corinthians, em 2009.

É quase consenso que o Santos precisa mais de Neymar do que Neymar do Santos.

Mas não é verdade, ou pelo menos, não se trata de toda a verdade.

Neymar precisa muito do Santos e decidiu retornar para tentar se reencontrar com a felicidade de jogar futebol, com sua boa forma física, muito distante, com sua qualidade técnica — que depende de seu corpo.