A volta do velho e bom German Cano ao Fluminense

Dos 93 gols marcados por German Cano no Fluminense, 73% foram com um toque só. O encantamento tricolor surgiu antes do título da Libertadores. Em 2022, ano de sua chegada às Laranjeiras, marcou 44 vezes, um gol a mais do que havia anotado na soma de dois anos no Vasco.

Foram mais 40 no ano da conquista da América e apenas sete em 2024. Por quê?

Quem esteve no dia a dia do CT Carlos Castilho sabe que Cano teve limitações causadas pela pré-temporada interrompida por uma lesão nunca curada totalmente, pelo acúmulo de partidas e pela necessidade de ajudar seu time.