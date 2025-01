Empresário de Claudinho diz que Leila está certa. Palmeiras atrasa reforços

Imagem: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Houve um plano durante a semana de o Palmeiras anunciar a contratação de Claudinho e, conjuntamente, a desistência de trazer Andreas Pereira. Como a presidente disse em entrevista ao GE, já havia a confirmação da contratação do meia do Zenit, internamente. Trocavam-se minutas de contrato, quando Claudinho informou que preferia ir para o Qatar.

Não há que se criticar Anderson Barros, porque a própria presidente disse que assumiu para si a negociação.

O próprio agente do jogador, Fernando Garcia, afirma que Leila deu declarações que condizem com a realidade: "Leila é a maior presidente de clube do Brasil. É muito séria. Ela falou corretamente."