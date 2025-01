Da Ilha da Madeira ao Canindé... Um templo sagrado do futebol diz até breve

Flávio Gomes não confirma minha memória de que os degraus da escadaria para os bares ainda eram de pau e lenha, resquício da compra do terreno pela Lusa em 1956 e do estádio chamado de "Ilha da Madeira." Referência ao território insular a 967 quilômetros de Lisboa.

"A única coisa de que me lembro de madeira eram as cabines de imprensa", diz Flavinho, eterno torcedor da Lusa.

Só em janeiro de 1972, a Ilha da Madeira se tornou o estádio Independência, aquele em que vovô nos levou em 1975. Na inauguração, a Folha de S. Paulo chamou de "O Casarão do Canindé." Tem sempre uma brincadeira de que a Portuguesa é o segundo time de todos e uma conversa com meu avô me levou a crer que é mesmo, até de quem torce para a Lusa:

"Vovô, se jogarem Portuguesa e Belenenses, tu torces para quem?" Ao que ele respondeu, sem piscar: "Para o Belenenses, pá!" Pois na inauguração do Canindé, Portuguesa 1 x 3 Benfica, teve briga da torcida da Lusa com os adeptos benfiquistas. O acervo da Folha relata assim: "O público se conformou com a superioridade do Benfica, que entretanto não foi reconhecida por alguns torcedores, provocando discussões e ameaças de briga." Ou seja, os adeptos lusos não aceitavam que uma parte deles quisesse mesmo o triunfo benfiquista.

Ah, o Canindé. Quando meu avô fez 80 anos, lá estávamos nós comemorando seu aniversário na casa de fado, dentro do clube.

O estádio Oswaldo Teixeira Duarte, a velha Ilha da Madeira, o Independência, o Casarão vai deixar de existir como conhecemos a partir deste sábado, de Portuguesa x Novorizontino. Verdade que era diferente, amadeirado, só com 10 mil lugares, até a concepção atual, desde 1979.