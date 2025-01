Doze estaduais começam sábado, com cara de pré-temporada que demite técnico

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca às 16 horas deste domingo, com seu time alternativo, metade reserva, metade sub-20, contra o Boavista. A grande atração da partida é o local: Aracaju. No século 21, o Flamengo só jogou três vezes em Sergipe. Ganhou do Racing, da Argentina, em 2003, perdeu do Confiança em 2016, venceu o Bangu em 2024.

Só que o Campeonato Sergipano começa no mesmo final de semana, com Sergipe x Barra, no sábado, Confiança x Guarany, segunda-feira.

Ou seja, a grade atração da primeira rodada em Sergipe é o Flamengo, com seu time reserva, pelo Campeonato Carioca.