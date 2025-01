Botafogo gostou de conversa com Jardine, mas quer entrevistar mais técnicos

John Textor participou da entrevista do Botafogo com André Jardine. Os relatos são de que os participantes da conversa gostaram muito do que ouviram do treinador campeão olímpico pelo Brasil.

Mas John Textor pretende ouvir mais candidatos a substituir Artur Jorge. Pessoalmente, o proprietário da SAF do Botafogo gostou muito de Jardine. Como em tudo no clube, sua opinião é decisiva. Só que pretende respeitar os processos e seguir com as entrevistas.

A comissão técnica de André Jardine recebe, em conjunto, cerca de 70% do que ganhava Artur Jorge. Jardine certamente analisará o desafio e a segurança do projeto.