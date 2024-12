Botafogo cogita André Jardine após ver brasileiro com cinco títulos em 2024

Jardine conquistou o Apertura 2024, o Clausura 2024, o troféu de Campeão dos Campeões 2024, pela soma do Apertura 2023 ao Clausura 2024, a Copa dos Campeões Liga MX x MLS e a Supercopa do México.

Os seis títulos conquistados em 18 meses de América do México fazem Jardine ser cotado como melhor treinador do América em todos os tempos, mais ou menos como Abel Ferreira no Palmeiras.

Não é a única opção para a direção do Botafogo. A rigor, não há nem a rescisão do contrato de Artur Jorge ainda, como uma certeza. Mas o treinador português deve dirigir o Al Raayan, do Qatar, em 2025.