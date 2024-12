Guardiola vive crise parecida com Cruyff no Barça e Ferguson em Manchester

Cruyff passou 14 jogos com apenas duas vitórias, num período em que seu cérebro do meio de campo, Pep Guardiola, machucou-se. Guardiola tem uma seca com apenas um triunfo em 13 partidas, que coincide com a lesão de Rodri, seu pensador no setor vital de sua equipe. Incrível coincidência, com 30 anos de distância.

A crise de Josep Guardiola, uma vitória nos últimos treze jogos, indica não ser necessário chamar treinadores de ultrapassados, quando vivem grandes crises. O técnico catalão superará seu período mais duro na carreira, seja no Manchester City seja em outro clube. Nunca viveu esta seca de vitórias como treinador, mas vivenciou situação semelhante com seu mestre, Johan Cruyff, no final de seu ciclo no Barcelona.

A cidade de Manchester também presenciou situação semelhante com Alex Ferguson, em mudanças de ciclos, especialmente entre 2003 e 2005, duas temporadas seguidas em que o então soberano United não alcançou nem o título nem o vice-campeonato.