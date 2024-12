Bets dominam patrocínios de clubes como cigarros na Fórmula 1 do passado

O anúncio do acordo do Palmeiras com a Sportingbet faz o futebol brasileiro chegar ao incrível número de 40 clubes, de Séries A e B, com algum tipo de propaganda de casas de apostas na camisa. A resistência era palmeirense, graças ao acordo com a Crefisa. Importante destacar que nem Palmeiras, nem Leila Pereira têm responsabilidade neste processo. É um direito da Crefisa entender que não pode concorrer com o volume de dinheiro injetado pelas Bets.

Só vale a reflexão.

Dos doze principais contratos do país, mostrados em reportagem do Uol, só Grêmio e Internacional não têm casas de apostas na parte frontal da camisa, como patrocinadores masters. Mas o uniforme gremista de 2024 tinha a inscrição "Esportes da Sorte" ao lado do escudo e a colorada contava com a marca "EstrelaBet" nos ombros.