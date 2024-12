Dono do Sunderland, e não do Monaco, pensa em comprar SAF do Vasco

O empresário Kyril Loftus-Dreyfus, proprietário do Sunderland, é quem está interessado na compra da SAF do Vasco, e não o proprietário do Monaco, Dimitri Rybolovlev. A confusão pode ter se dado pela relação de Loftus-Dreyfus, franco-suíço nascido em Zurique, tem relações com o russo Rybolovlev, por também ter ações do Olympique de Marselha.

O presidente do Vasco, Pedrinho, já afirmou categoricamente que há conversas, mas não propostas formais para a compra. "Há vários modelos e muita coisa pode acontecer. Pode haver um empresário capaz de investir no Vasco para ser campeão, pode haver gente interessada em ter no Vasco um centro de formação de grandes jogadores jovens, pode acontecer de um investidor querer colocar dinheiro num primeiro momento e decidir comprar a SAF depois de um período de um ano, por exemplo. Não há propostas para a compra neste momento", esclarece Pedrinho.

Loftus-Dreyfus foi um dos que procuraram informações sobre a situação do Vasco e de sua relação com a 777 Partners, ex-proprietária da SAF, hoje em litígio com o clube.