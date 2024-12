Abel Ferreira será técnico do Palmeiras no Mundial por contrato e confiança

Primeiro, João Pereira não foi demitido. O Sporting venceu o Boavista por 3 x 2 no sábado à noite e, mesmo sem jogar bem, mantém a liderança do Campeonato Português, dois pontos à frente do Benfica, que tem uma partida a menos.

O Sporting cogita mesmo Abel Ferreira. Foi convicto na substituição de Rubem Amorim, por quem o Manchester United pagou multa de rescisão contratual de 10 milhões de euros e salário de 7,7 milhões de euros anuais.

Em Lisboa, Amorim recebia 2,6 milhões anuais. Pela cotação do euro nesta segunda-feira, Abel Ferreira recebe 6 milhões de euros anuais. Seu salário é duas vezes e meia maior do que o Sporting paga.

Mas o ponto central é o fio do bigode, a relação de confiança e os motivos pelos quais Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até dezembro de 2025. O projeto é representar bem o clube no Mundial da Fifa.

Leila Pereira conversa sobre a renovação para 2027. Este é outro assunto, bem mais complexo.

Mas sair do Palmeiras para o Sporting não acontecerá. Não neste momento.