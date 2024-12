Brasileirão terminará com Dérbi inédito por artilharia

Em 66 Campeonatos Brasileiros, de acordo com a unificação, o Palmeiras só teve o goleador no Robertão de 1967, quando César Maluco marcou 15 vezes e terminou empatado com Ademar Pantera.

O Corinthians também só teve um goleador, Jô, autor de 18 gols em 2017, ano em que também terminou empatado, com Henrique Dourado, do Fluminense.

A lesão de Pedro, do Flamengo, artilheiro do primeiro turno do Brasileirão 2024, a ascensão de Estêvão, 12 gols, os 11 gols de Raphael Veiga, pareciam ter definido que o Palmeiras teria o goleador do campeonato pela primeira vez em 57 anos.