Atlético e Botafogo montaram times finalistas com mercado do meio do ano

O Botafogo estreou Almada contra o Juventude, no dia 11 de agosto. Igor Jesus começou a ser botafoguense contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, em 17 de julho, um mês antes das oitavas de final contra o mesmo rival. Os laterais Vitinho e Alex Telles estrearam contra o Corinthians, em 14 de setembro, três dias antes do primeiro jogo das quartas de final, contra o São Paulo.

No Atlético, Lyanco estreou na vitória contra o Vasco, em 21 de julho, mesma data de Fausto Vera. Bernard e Junior Alonso contra o Juventude, cinco dias antes. Deyverson só começou sua trajetória no Galo em 10 de agosto, clássico contra o Cruzeiro, três dias prévios ao início das oitavas de final contra o San Lorenzo, em Buenos Aires.

Metade dos times finalistas se reajustou com o mercado de julho.

Em teoria, isto indica que o planejamento falhou. De qualquer modo, nenhum torcedor cobrará esta suposta falta de coerência no início do ano. A reforma do elenco no meio do ano trouxe até a final. No caso do Botafogo, também pode levar ao título brasileiro.