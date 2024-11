Brasil nervoso e ansioso segue devendo desempenho e resultado

A seleção brasileira está ansiosa e esta parece ser uma das razões para não estar bem. Por mais que pressione, troque passes com rapidez, até ameace os adversários, como fez contra o Uruguai. Mas as chances são criadas de forma desordenada, como uma equipe que tem muito a provar a si mesma, aos adversários e à sua torcida.

Porque tem mesmo.

Assim, o Brasil foi melhor do que o Uruguai no primeiro tempo, mas só finalizou uma vez no alvo no primeiro tempo. Ao todo, 14 chutes contra o gol de Rochet, o dobro do Uruguai, só três no alvo.