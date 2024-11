Corinthians aplaude Yuri Alberto e Palmeiras não depende de si para ser tri

O Palmeiras não é mais o time da virada e não inverte placares desde 24 de abril, quando saiu de 0 x 2 contra o Independiente del Valle para 3 x 2, em Sangolquí, no Equador. Quem esboça virar sua própria situação é o Corinthians, que venceu o Dérbi depois de três anos, saltou para a 13a colocação com grande atuação de Yuri Alberto e, finalmente, um bom jogo de Rodrigo Garro, autor do primeiro gol.

Desta vez, ninguém tratará Ramón Díaz como responsável por alterações equivocadas, como se fosse o único responsável pela temporada terrível do clube. Ramón não tem ido bem mesmo, mas técnico não entra em campo com controle remoto, para corrigir todos os defeitos de sua equipe.

Nem Abel Ferreira tem esse poder. O técnico viu um festival de equívocos de Caio Paulista, responsável pelo erro do primeiro gol, cortando para o meio da área uma jogada que sairia em tiro de meta. Show de horrores de Richard Ríos, até mesmo de Wéverton, que salvou duas chances claras do Yuri Alberto, mas saiu em falso no lance do segundo gol, também finalizado pelo centroavante corintiano.