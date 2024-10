Atlético, Botafogo e Cruzeiro fazem ano SAF na América do Sul

Da Espanha, onde as SADs nasceram em 1990 e, com quatro anos de carência, foram aplicadas a partir de 1994, vêm os exemplos de que haverá altos e baixos, sendo ou não sendo empresa do setor do futebol. Desde o início do projeto, todos os clubes foram obrigados a aderir, exceto Athletic Bilbao, Barcelona, Real Madrid e Osasuna, os três primeiros não nunca terem sido rebaixados o time de Pamplona por não possuir déficit.

Dois anos depois, em 1996, o Atlético de Madrid se tornou a primeira SAD campeã espanhola. A segunda foi o Deportivo La Coruña, em 2000. Hoje, o Depor está em 20o lugar na segunda divisão. Primeiro campeão, o Atlético foi rebaixado em 2000 e passou dois anos fora da elite. Voltou bem administrado e tornou-se um clube relevante, com dois títulos da Liga em 2014 e 2021, duas finais de Champions League e três títulos de Liga Europa.

Não há SAD na Itália, onde o Milan de Silvio Berlusconi foi revolucionário e, depois, decadente.

Vai ser a mesma coisa. Três SAFs estão nas finais da América do Sul e o Cuiabá, também SAF, na zona de rebaixamento. Vai haver subidas e descidas. Os gigantes atuais, Flamengo e Palmeiras, precisarão de muita atenção.