Tonhão teve incrível química com torcida e quase causou greve das padarias

O ápice, ou a maior confusão de sua carreira, aconteceu depois de uma vitória por 3 x 0 do Palmeiras sobre a Portuguesa, em 1995. Irritado com os torcedores da Lusa, que apedrejaram seu carro no estacionamento do Canindé, no primeiro turno, Tonhão apanhou a camisa rubro-verde, limpou suas chuteiras, atirou-a ao chão e pisou.

O furor da Portuguesa, como instituição, se espalhou pela cidade, de modo a que o diretor de futebol, Luís Iaúca, proprietário de dez padarias, propusesse o boicote das panificadoras aos produtos da Parmalat, patrocinadora palmeirense. O vice-presidente de futebol do Palmeiras, Serafim Del Grande, diplomático, pediu uma providência da Parmalat. O assunto morreu mesmo ao se ouvir o presidente do sindicato dos panificadores, Francisco Pereira de Souza Filho. Propôs panos quentes. Era palmeirense.

Também gritava o nome de Tonhão nas arquibancadas do Parque Antarctica.