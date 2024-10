Palmeiras já é o melhor em quase tudo no Brasileirão

Que jogo difícil contra o Juventude! Por culpa da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, 23 gols sofridos, três deles em Caxias do Sul. Ainda que um deles em escanteio que não houve, outro com o árbitro Alex Stefano dificultando Estêvão a chegar na jogada.

Ainda assim, o Palmeiras errou demais e só chegou à vice-liderança, porque fez cinco gols numa partida pela terceira vez, depois da eliminação da Libertadores.

O Palmeiras é o melhor em quase tudo. Ataque mais positivo, defesa menos vazada, vice-artilheiro do Brasileirão. Falta só o fundamental: a liderança. Pode vir no final de semana.