Palmeiras e W. Torre selam a paz num acordo que fará os dois lados ganharem

A negociação partiu de valores que crescem para o clube a cada ano, pelas características do contrato, que aumentam a participação palmeirense a cada ano, na receita de espetáculos musicais e conferências. O compromisso da W. Torre passou a ser: 1. pagar mensamente a porcentagem do Palmeiras; 2. seguir negociando o que ficou do passado.

O cumprimento da primeira parte do combinado facilitou a sequência das conversas. À parte os R$ 50 milhões a serem depositados à vista, os próximos meses devem trazer mais benefícios. A receita anual palmeirense, só da porcentagem dos espetáculos e congressos, deve ultrapassar os R$ 75 milhões.

A relação é ganha-ganha no estádio construído para ser a arena multiuso mais bem localizada da América Latina. O Palmeiras vai ganhar muito. A W. Torre também. Todo mundo ganha.