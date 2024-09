Corinthians mostra a Memphis a dor e a delícia de ser corintiano

Toquinho gravou que ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser, também, um pouco mais brasileiro... Memphis chegou dizendo "Vai, Curintia!", de manhã, aprendeu no sofrimento, à noite.

O início foi todo imposto pelo Corinthians. Do gol de Romero ao de André Ramalho, nos acréscimos, com os gols anulados do Juventude no roteiro.

O Corinthians sobe de produção, mas há tanto por evoluir. Vai ter drama, vai ter tentativa se inscrição na CBF e, neste caso, vai ter Memphis.