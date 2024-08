Brasileirão troca menos técnicos em doze anos e sem efeito nas mudanças

Mas, dos quatro, apenas o São Paulo e o Vasco mudaram de faixa na tabela. Por enquanto, Fluminense e Vitória seguem lutando para escapar do rebaixamento.

Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Internacional e Juventude caíram posições na tabela. O Athletico estava em quinto lugar com Cuca, que se demitiu. Agora está em oitavo. O Atlético Goianiense era o 16º com Jair Ventura. Está em último. O Internacional caiu de 11º, com Coudet, para 16º lugar. O Juventude desceu uma posição e está em 13º depois da saída de Roger Machado.

O Corinthians e o Cuiabá subiram uma posição cada, mas de modo irrelevante. O Corinthians de 19º para 18º, o Cuiabá de 20º para 19º.

São doze mudanças de técnicos, mas de dez clubes, porque Atlético Goianiense e Vasco mudaram duas vezes cada. Os dez clubes que mantêm o mesmo treinador desde o início são: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Atlético Mineiro, Bragantino, Criciúma e Grêmio. Os cinco primeiros colocados, oito estão entre os dez primeiro. Só Criciúma e Grêmio abaixo do 10º lugar.

No Brasileirão unificado desde 1959, houve 68 campeões, considerando dois vencedores em 1967, 1968 e 1987. Apenas 15 (22%) ganharam o campeonato depois de mudar de treinador.