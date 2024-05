Maracanã dividido e hostilidade aguardam Gabigol

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, respondeu em uma frase ao questionamento de repórteres sobre a possibilidade de renovação de contrato com Gabigol: "Nenhuma novidade."

As boas ou más notícias para Gabriel devem estar na noite desta terça-feira, em seu retorno ao Maracanã. Não parece que haverá um único sentimento nas arquibancadas. Deve haver algum apoio, mas é provável que sejam mais perceptíveis faixas com dizeres de Judas, como houve em Manaus.

O maior advogado da renovação do atacante era a arquibancada do Maracanã. Aparentemente, não é mais. Mas certeza só haverá quando Gabriel entrar no gramado. E, principalmente, se Tite o escalar durante a decisiva partida contra o Millonarios.