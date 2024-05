Grêmio e Internacional no mesmo estádio fez parte da história do Brasileiro

A ideia de Grêmio e Internacional comparilharem suas instalações, treinarem no Centro de Treinamento Luiz de Carvalho, gremista, e jogarem no Beira Rio, colorado, além de significar unidade pela reconstrução do Rio Grande do Sul remete à história dos dois clubes nas competições nacionais.

Nas três primeiras participações do Inter no Brasileirão unificado, Taça Brasil de 1962, Robertão de 1967 e 1968, o Internacional disputou 27 partidas e apenas uma delas em estádio próprio, Eucaliptos. Vitória por 3 x 2 sobre o Metropol.

Com o Beira Rio em construção, 26 jogos do Internacional tiveram mando de campo no Olímpico, do Grêmio. Duas dessas campanhas levaram o Colorado ao vice-campeonato, nos Robertões de 1967 e 1968.