O Brasil é solidário! O Maracanã poderia receber mais gente

A iniciativa da CBF, a ideia de Luciano Huck e a cobertura da Rede Globo foram dignas de aplausos do domingo de solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Daí ao discurso de que o brasileiro é solidário, com basr na bilheteria do Maracanã é impossível dizer.

A comparação com as enchentes em Minas Gerais e os 139 mil espectadores no Maracanã há 45 anos escancara que algo mudou. Ou o tamanho da solidariedade ou a capacidade de promover o evento.

Entre janeiro e fevereiro de 1979, 246 pessoas morreram vítimas das enchentes no Vale do São Francisco. A média de público do Brasileirão de 1978 foi de 10 mil pessoas e seria de 9.100 em 1979. O Maracanã tinha 200 mil lugares e recebeu 139 mil.