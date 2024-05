Al Sadd não responde se tem pré-contrato assinado por Abel Ferreira

São tres dias de contato frustrado com dirigentes do Al Sadd. Primeiro o Team Officer, Mohammad Saeed, que prometeu responder ao questionamento sobre o pré-contrato de Abel Ferreira após a final da Copa do Príncipe, em que o clybe derrotou o Qatar SC, sexta-feira à noite

Também com o diretor de futebol Mohammed Gholam. As informações de Doha são de que Saeed não tem autorização paea falar sobre o caso.

E Gholam não quer explicar se a ação movida na Fifa existe porque Abel Ferreira assinou documento vinculatório, se é por ter depositado na conta do Palmeiras um valor como sinal da multa rescisória, devolvido pelo clube brasileiro, ou nenhuma das alternativas.