Fortaleza vinga atentado com show e CRB elimina o Bahia da Copa do Nordeste

O Fortaleza decidiu a semifinal da Copa do Nordeste em 21 minutos, tempo suficiente para marcar 3 x 0, com dois gols de Moisés, o craque do jogo. Um de Hércules. Mais tarde, quando já parecia tudo resolvido, Moisés fez seu terceiro gol na partida, sacramentou a goleada de 4 x 0 dentro do Recife, vingança na bola do atentado sofrido pelos jogadores do Fortaleza, há três meses, após o empate por 1 x 1 em São Lourenço da Mata pela fase de grupos.

A melhor atuação do Fortaleza desde os 4 x 2 sobre Boca, há exatamente um mês. Eram seis empates e uma derrota neste período, antes do espetáculo de Moisés.

Mesmo com o gol de honra rubro-negro, marcado por Gustavo Coutinho.