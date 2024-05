Barcelona x Lyon decidem Champions League feminina na Espanha

O estádio San Mamés, a Catedral, em Bilbao, deve receber na tarde deste sábado o recorde de público em decisões de Champions League feminina. Deve haver 48 mil espectadores no estádio do quinto colocado do Campeonato Espanhol, para assistir a Barcelona x Lyon. O time francês é recordista de títulos, oito, e de finais, será a décima primeira.

O Barça jogará sua quarta decisão consecutiva, comandada pela meia Bonmatí, melhor jogadora do planeta, eleita pela Fifa. É o atual campeão, depois de vencer o Wolfsburg na final do ano passado, em Eindhoven. Na época, a brasileira Geyse tornou-se a nona jogadora nascida no país a vencer a Champions.

O Barcelona tem a melhor campanha desta edição, com nove vitórias e um empate, a defesa menos vazada, oito gols.