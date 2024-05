Barcelona é tricampeão da Champions feminina com recorde de público

O Barcelona joga por música... do Skank!

Alexia Putellas, ex-melhor do mundo, hoje suplente do Barça, entrou na final contra o Lyon aos 47 do segundo tempo, enquanto seu time vencia por 1 x 0. Três minutos mais tarde, marcou um golaço, como canta a banda Skank em canção do álbum "Velocia", de 2014. A canção Alexia foi gravada sete anos antes de a craque ser eleita melhor jogadora do planeta, o que aconteceu em 2021 e repetiu-se no ano seguinte.

O primeiro gol do Barça foi marcado pela atual melhor do mundo, Bonmatí, eleita depois do título mundial da Espanha.