Atalanta ganha Europa com marcação individual sem sobra, como Abel Ferreira

Se Pep Guardiola é o maior autor de releituras táticas do futebol mundial, foi campeão da Champions no 4-3-3 e recricou o WM, com modernidade, atacando no 3-2-5, muitas vezes 2-3-5, Giampiero Gasperini faz a contra-revolução de outra maneira.

A estupenda atuação da Atalanta encerrou o jejum italiano, que não ganhava as duas maiores competições da Europa desde 2010 e não vencia a Liga Europa/Copa da Uefa desde o Parma em 1999. Também fez voltar o período de vitórias da marcação individual.

No passado, os italianos marcavam homem a homem. Arrigo Sacchi, no Milan, mudou o cenário, com zona pura e pressing. Antes, Nils Liedholm também fazia marcação zonal no Milan, do escudeto de 1979, e na Roma, campeã de 1983.