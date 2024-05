O futuro de Gabigol

O Cruzeiro não acha que Gabigol será liberado pelo Flamengo no meio do ano. Trabalha-se com o respeito de Marcos Braz pelo atacante e com a perspectiva de o ano eleitoral na Gávea fazer com que a diretoria rubro-negra aguarde a reação do Maracanã.

Surpreendente foi a recepção em Manaus, com festa ao craque quatro dias após o vacilo de vestir a camisa do Corinthians e se deixar fotografar.

Claro que Manaus é diferente do Maracanã.