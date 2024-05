Álvaro Pacheco chega ao Vasco e Brasil ao recorde de portugueses

Álvaro Pacheco desembarcou no Galeão no domingo e será o sexto técnico português do Brasileirão. O recorde de estrangeiros numa rodada foi de 13, última jornada do primeiro turno do ano passado. Seis portugueses ao mesmo tempo será a primeira vez.

Abel Ferreira no Palmeiras, António Oliveira no Corinthians, Pedro Caixinha no Bragantino, Artur Jorge no Botafogo e Petit no Cuiabá completam o time lusitano.

Somados a Luis Zubeldia, do São Paulo, Gabriel Milito, do Atlético, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Eduardo Coudet, do Internacional, completam-se os dez estrangeiros, metade da Série A.