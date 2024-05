Só Pep Guardiola impressiona mais do que o Manchester City e do que Phil Foden, na inédita conquista do tetracampeonato inglês. Nunca, em nenhuma década, um time ganhou quatro vezes consecutivas o principal torneio da Inglaterra, nem antes nem durante a era Premier League. Guardiola fez o mesmo na Alemanha, com três troféus em três temporadas que, somadas ao primeiro título conquistado por Juup Heynckes, levou o Bayern ao inédito tetra.

Os citizens são tetracampeões pelo poder econômico do fundo dos Emirados Árabes, proprietário do clube. Pela fragilidade emocional do Arsenal, que sempre sucumbe na hora final. Pelos 27 gols de Haaland, artilheiro da temporada, pelo talento de Foden, melhor jogador do campeonato, por Rodri, autor do gol do título nos 3 x 1 sobre o West Ham, assim como na Champions League da temporada passada..

Sobretudo porque tem Pep Guardiola. Desde o início de sua carrer,a em 2008, disputou 15 campeonatox nacionais, na Espanha, Alemanha e Inglaterra. Só não veuceu em 2012, superado pelo Real Madrid de José Mourinho, em 2017, pelo Chelsea de Antonio Conte, e em 2020, batido pelo Liverpool, de Jurgen Klopp.