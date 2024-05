Gabigol pede desculpas ao Flamengo. Você, rubro-negro, perdoa?

Romário disse que não houve desrespeito. Durante um tempo, Romário foi ídolo rubro-negro. Vestiu as camisas do Vasco e do Fluminense. Nesse caso pode. Bebeto saiu do Flamengo para o Vasco numa transferência polêmica. Foi acusado de traidor. Anos depois, voltou a jogar na Gávea. Aí pode... Vestir uma camiseta anti-racista na sala de casa, não pode.

Não se trata de entender que Gabriel está certo. Não está. Se pediu desculpas é porque admite seu erro.

A intransigência é que parece forte demais.

Rubro-negro, você perdoa ou não perdoa?