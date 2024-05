Estêvão pode jogar Mundial de Clubes pelo Chelsea contra o Palmeiras

No dia 3 de maio, Abel Ferreira pediu que o Palmeiras não venda Estêvão antes de 2027. Não se referiu ao Mundial de Clubes, apenas à permanência de um jogador diferente de tudo o que já viu. Sua conta não é simples, mas trata de quanto se ganha com a permanência de um craque. O Barcelona não vendeu Messi, que saiu de graça para o Paris Saint-Germain, ao final de seu contrato. O Barça perdeu dinheiro na saída de Messi? Ou ganhou nos dezesseis anos em que contou com seu talento?

Quem fazia este exercício era o presidente do Santos, entre 2010 e 2013, Luis Álvaro. Ao rejeitar vender Neymar para o West Ham e para o Chelsea, ao segurar o talento, o Santos voltou a ter visibilidade no mundo todo, ganhou Libertadores e Copa do Brasil, três estaduais em sequência. Vender Neymar não livrou o clube de viver uma de suas maiores crises econômicas nos anos seguintes. O Flamengo viveu situação financeira melhor depois de vender Zico ou mantendo titulares de 2019 nos anos seguintes?

Não existe uma resposta única e o futebol brasileiro se acostumou a compreender que a emergência financeira obriga a vender todo talento que aqui aparece. O Palmeiras está perto de concretizar a negociação de Estêvão com o Chelsea. É muito dinheiro. Quanto vale o Palmeiras ter um gol de Estêvão contra o Chelsea, em vez de sofrer um num eventual mata-mata do Mundial de Clubes de 2025?