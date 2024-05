Sport campeão oficial de 1987 não dá taça das bolinhas ao São Paulo

Pela avaliação do STF, de manter o Sport campeão brasileiro de 1987 e o Flamengo vencedor apenas de um módulo, o verde, Copa União, o primeiro penta passa a ser o São Paulo, em 2007. Mas nessa época, os regulamentos já não previam a entrega da taça das bolinhas. Por isso, neste momento, ela não será nem do Flamengo nem do Sport e seguirá guardada.

O entendimento deste blog é de que o título é de Flamengo, legítimo, e do Sport, legal. Isto porque o Clube dos Treze nasceu para a criação do Campeonato Brasileiro, no momento em que a CBF afirmou não ter recursos para organizar o torneio. Após o anúncio de que haveria a Copa União, a CBF decidiu organizar o Brasileiro.

Fez o regulamento dividindo o torneio em quatro módulos, verde, amarelo, azul e branco. O Clube dos Treze anunciou que o título seria apenas disputado pelo módulo verde. Mas mandou representante a uma reunião do Conselho Técnico, Eurico Miranda, que assinou o regulamento nos moldes propostos pela CBF, com o cruzamento entre campeão e vide do módulo verde com campeão e vice do módulo amarelo.

Apesar disso, os clubes do módulo verde, Copa União, seguiram afirmando que não fariam o cruzamento. Assim aconteceu. Flamengo foi campeão do módulo verde, Internacional, vice-campeão, Sport e Guarani foram campeões divididos do módulo amarelo. Pelo regulamento, Sport e Guarani entravam em campo, esperavam o não comparecimento de Flamengo e Internacional e ganhavam suas partidas por W.O.

Só aconteceram as partidas entre Sport e Guarani. A final do cruzamento foi vencida pelo Sport por 1 x 0 contra o Guarani, gol do zagueiro Marco Antônio, O time rubro-negro de Pernambuco tinha Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio e Zé Carlos Macaé; Rogério, Ribamar e Zico; Robertinho, Nando e Neco. O técnico era Jair Picerni. Outra confusão. Émerson Leão foi campeão do módulo amarelo empatado com o Guarani. Na final nacional, Jair Picerni era o novo treinador. Leão havia se transferido para o São José, para a disputa do Campeonato Paulista.