Zico não vai passar e Gabigol não será camisa 10. Tudo é meio ridículo...

A frase "Uma hora o Zico vai passar" foi infeliz.

Mas fica ainda mais triste, quando se percebe, menos de um mês depois, que o receptor da mensagem, Gabigol, é multado por vestir a camisa do Corinthians. Zico vestiu a do Vasco, depois do fim de seu contrato com o Flamengo, para homenagear Roberto Dinamite. Vestiu da Udinese, porque assinou contrato com o clube italiano.

Zico não vai passar nunca!