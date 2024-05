Vasco sente insegurança com 777, mas ruptura pode quebrar sistema SAF

Mas a ruptura na Justiça traz insegurança jurídica para todo o mercado do futebol brasileiro. Todo os sistema SAF passa a ficar sob desconfiança.

O argumento de que houve brigas semelhantes entre sócios em outros setores, como a telefonia, é meia verdade. O ápice da crise societária da OI aconteceu quando o mercado da telefonia já estava sedimentado. AS SAFs não estão.

Pense num investidor do exterior olhando as situações de Vasco e Cruzeiro. Há um mês, Pedro Martins era executivo de futebol do Cruzeiro e Alexandre Mattos do Vasco. Hoje, Alexandre Mattos está no Cruzeiro e Pedro Martins no Vasco.

Neste cenário, mesmo com Pedrinho afirmando que o futebol vascaíno não voltará para o clube associativo, torna-se quase impossível conseguir um sócio no exterior. Sobram as empresas brasileiras.

Como a Crefisa.

José Roberto Lamacchia está em Nova York. A informação oficial é de que não se trata de uma visita à metrópole norte-americana por negócios com a 777. O empresário não confirma nem desmente.