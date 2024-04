São Paulo x Palmeiras no MorumBIS é imprevisível seis anos após fim de tabu

O São Paulo passou 16 anos e 24 clássicos sem perder no MorumBIS. Uma parte dessa história ainda era de campo neutro, com metade do estádio são-paulino e metade palmeirense.

Foi assim até 2009, ano em que Juvenal Juvêncio determinou que as arquibancadas seriam divididias com porcentagens diferentes, porque o São Paulo usaria espaços de seu estádio para torcedores uniformizados e para parceiros comerciais.

Entre 2002, vitória palmeirense por 4 x 2, gol de placa de Alex, até 2018, vitória do Palmeiras com Felipão no comando, gols de Deyverson e Gustavo Gómez, foram 24 Choques-Reis, com 15 vitórias do São Paulo e nove empates.