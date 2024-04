Cruzeiro agora é de Pedro Lourenço e Alexandre Mattos. Será uma potência?

A venda do Cruzeiro está confirmada. Ronaldo não é mais o proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A negociação com Pedro Lourenço, dos Supermercados BH, está sacramentada, embora dependa dos trâmites legais para ser concretizada.

Os bastidores da negoicação indicam que Ronaldo Nazário de LIma, pessoa jurídica, estava desgastado com críticas da torcida e que não precisa mais desse desgaste. Mais ou menos... Ronaldo já se desfez do Fort Lauderdale no passado. O Cruzeiro era, para ele, uma passagem.