Tite já ganhou na altitude com reservas e perdeu com titulares

O acúmulo de experiências de Tite indica que ele já perdeu com titulares e com reservas e venceu poupando jogadores. Pela seleção, em 2022, não tinha Neymar e Vinicius Júnior suspensos, e venceu a Bolívia por 4 x 0 descansando Thiago Silva, Danilo, Arana, Casemiro e Fred, titulares três dias antes contra o Chile, no Maracanã.

As situações não são iguais, apenas sinais do que Tite pensa quando joga acima de 3 mil metros acima do nível do mar.

Contra o San José, em Oruro, quando era técnico do Corinthians e com a experiência de ter vencido a Libertadores anterior, Tite levou toda a base titular que havia empatado com o Palmeiras por 2 x 2, no Pacaembu, três dias antes.

Também empatou com o San José. Oruro fica a 3.735 metros de altitude, mais ainda do que La Paz.

Ocorre que aquela partida era apenas a nona da temporada e abria a campanha da Libertadores em que o Corinthians defendia o título. O time estava descansado.

Com titulares, não venceu.