O Corinthians de hoje faz mais mal a Cássio do que Cássio ao Corinthians

Cássio tem razão ao afirmar que tudo parece cair sobre suas costas neste momento do Corinthians. Pelo menos está correto na análise, neste momento, depois de quatro gols de inanição do ataque, que não marca.

E, especificamente, depois do passe de Viveros passar embaixo do pé de Felix Torres e permitir a Gaston Veron chutar frente a frente com Cássio.

Se é verdade que Cássio já fez defesas como a que não conseguiu contra o Argentinos Juniors, também é fato que a falha no gol de Buenos Aires não foi do goleiro - - pelo menos, não apenas dele.