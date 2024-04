Abel Ferreira muda o jogo com as crias da Academia

Abel Ferreira mudou o jogo contra o Independiente del Valle com seu banco de reservas.

Mais do que isso, com as crias da Academia e o menino Lázaro.

Aos 33 do segundo tempo, perdendo por 2 x 1, depois de ter dois gols de desvantagem até os 46 do primeiro tempo, Abel trocou Raphael Veiga por Luís Guilherme e Endrick por Lázaro.