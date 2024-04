PVC de domingo - Sucesso e o trabalho dos técnicos de Palmeiras e Flamengo

As redes sociais gritaram o nome do treinador campeão da Copa Sul-Americana. Eliminou o São Paulo nos pênaltis, ganhou do Fortaleza nos pênaltis, o Campeonato Equatoriano nos pênaltis. Carpini venceu a Supercopa nos pênaltis.

Está 3 x 1 para Zubeldía, tá ok?

O argentino pode ser um sucesso como Abel ou Tite, ou um fracasso como Carpini, o quarto técnico com menos jogos no São Paulo no século. Diego Aguirre, Juan Carlos Osorio, Edgardo Bauza e Hernán Crespo tiveram mais êxito, só Crespo com título.

Em outros clubes, a lista de fracassos é maior.

Ariel Holan, Jesualdo Ferreira, Fabián Bustos, Diego Aguirre, no Santos; Domenec Torrent, Paulo Sousa, Vítor Pereira, Sampaoli no Flamengo; Rafael Dudamel, Antonio Mohammed no Atlético; Nico Larcamón, Paulo Bento no Cruzeiro; Bruno Lage no Botafogo; Alexander Medina, Miguel Angel Ramírez no Inter.

Não vamos nem voltar a Reinaldo Rueda, Ricardo Gareca, Jorge