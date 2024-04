Quem cuspiu em Tite tem dinheiro e não tem educação

Na Vila Belmiro, Castelo do Dragão, São Januário, isso é passível de interdição do estádio.

É provável que a cusparada não dê suspensão, porque não deixou prova física, apenas testemunhal. Talvez seja só advertência.

Mas nos adverte de uma coisa ainda mais chocante do que cuspir em alguém.

Quem se senta no setor central oeste, atrás do banco de reservas, paga R$ 779 mensais pelo plano Avanti ou R$ 360 pelo ingresso avulso.

É o setor mais nobre de um dos estádios mais modernos do país. A cusparada não saiu do Gol Norte, onde quem está paga R$ 36 se for aos quatro jogos do mês e for sócio Avanti Ourto, com 100% de desconto e prioridade se estiver presente em 80% das partidas — R$ 144 dividido por quatro partidas dá R$ 36.

Quem cuspiu é quem tem acesso a escola, saúde, livros, jornais, emprego. Tudo o que todo brasileiro deseja.